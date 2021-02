Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bösingen, Lkrs. RW) Radlerin stürzt und wird verletzt 25.2.21

Eine Radfahrerin ist am Donnerstagnachmittag auf einem Feld bei Bösingen gestürzt. Die 63-Jährige fuhr ihrem Mann hinterher und kam plötzlich zu Fall. Beim Sturz schlug sie so stark mit dem Kopf auf den Boden, dass der Fahrradhelm beschädigt wurde. Der Rettungsdienst brachte die Frau in eine Klinik, wo sie stationär aufgenommen wurde. Die genaue Ursache für den Unfall ist noch nicht bekannt.

