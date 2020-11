POL-ME: Fußgängerin von PKW erfasst und schwer verletzt -Langenfeld- 2011038

Polizei Mettmann

Am Freitag, 06.11.2020, gegen 10.00 Uhr, kam es in Langenfeld auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 38-jährige Langenfelderin befuhr mit ihrem BMW die Wilhelmstraße. Nach eigenen Angaben bog sie von der Wilhelmstraße nach links auf die Hauptstraße ab. Hier kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit einer 80-jährigen Fußgängerin aus Langenfeld. Die Fußgängerin musste mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt werden, wo sie stationär aufgenommen werden musste. An dem Fahrzeug entstand nur geringer Sachschaden.

