Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Unfall mit fünf Fahrzeugen/ Taxifahrer ist flüchtig

Kleve (ots)

Am Dienstag (17. Dezember 2019) gegen 12.25 Uhr kam es auf der Emmericher Straße (B 220) vor der Kreuzung Oraniendeich zu einem Verkehrsunfall, an dem fünf Fahrzeuge beteiligt waren. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle. Eine 39-jährige Frau aus Emmerich bleibt aufgrund eines technischen Defekts mit ihrem Auto auf der Emmerich Straße liegen. Ein unbekannter Taxifahrer hilft der 39-Jährigen ihr Fahrzeug auf den Grünstreifen zu schieben und parkt das Taxi dazu ebenfalls auf dem Grünstreifen. Als der Unbekannte vom Grünstreifen auf die B 220 anfährt, um sofort wieder auf den Grünstreifen einzuscheren, kann ein 49-jähriger Gocher nicht mehr ausweichen. Der Gocher, der die Emmericher Straße ebenfalls in Richtung Rheinbrücke befährt, fährt auf die dort verkehrsbedingt wartenden Fahrzeuge und schiebt drei Autos in einander. Der unbekannte Taxifahrer hatte nach seinem Versuch auf die B 220 zu fahren die Unfallstelle über den Grünstreifen sowie den daneben befindlichen Radweg verlassen. Die 39-Jährige sprach den Unbekannten nach dem Unfall noch einmal an, dieser setzte seine Fahrt aber fort. Der Flüchtige kann wie folgt beschrieben werden. Es soll sich um einen ca. 40-45 Jahre alten Mann handeln, der ca. 1,80m groß ist und wenige graue Haare hat. Bei dem Auto handelte es sich um ein beige farbendes Mercedes Taxi. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040. (as)

