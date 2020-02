Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Ermittlungen wegen Körperverletzung

Oberkirch (ots)

Der Streit über eine Verkehrssituation am Mittwochnachmittag in der Renchallee endete für einen 78 Jahre alten Mann mit einem Strafverfahren wegen Körperverletzung. Nach ersten Erkenntnissen soll sich der Senior gegen 15.45 Uhr hinter dem Wagen einer 23-Jährigen befunden haben, welche im Begriff war, nach links auf einen Parkplatz einzubiegen und daher verkehrsbedingt wartete. Aus noch nicht eindeutig geklärten Gründen stieg der Mann daraufhin aus und öffnete die Fahrertür der jungen Frau. Nach einem kurzen Wortgefecht schlug er die Tür wieder zu und verletzte die 23-Jährige dabei an ihrem Kopf. Sie trug leichte Verletzungen davon, die später in einem örtlichen Krankenhaus versorgt werden mussten. Die Beamten des Polizeipostens Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell