Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Trier: Einbruch in Pfarrheim

Trier (ots)

In der Nacht des 19.01.2020 brachen unbekannte Täter zwischen 0 Uhr und 11 Uhr in das Pfarrheim St. Bonifatius in der Domänenstraße 94 ein. Die Täter traten ein Fenster ein und brachen mehrere Büroräume im Pfarrsaal auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand lediglich Sachschaden. Es wurden keine Gegenstände entwendet werden.

Potentielle Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise an die Kriminalpolizei Trier unter Tel.: 0651-97792290 richten.

