Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/BAB 5: Betrunken in Leitplanke gekracht - hoher Sachschaden

Hemsbach/BAB 5Hemsbach/BAB 5 (ots)

Ein 32-jähriger Skoda-Fahrer befuhr am Dienstagabend, gegen 20:30 Uhr, die BAB 5 von Darmstadt kommend in Richtung Heidelberg und beabsichtigte an der Anschlussstelle Hemsbach die Autobahn zu verlassen. Im Ausfahrtsbereich verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte linksseitig mit der Leitplanke, wobei diese nahezu im gesamten Kurvenbereich beschädigt wurde. Der Fahrer blieb unverletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt. Am Skoda entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

