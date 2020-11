Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Handschuhsheim: Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Zeugen gesucht

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 17:30 in der Mühltalstraße in Heidelberg. Der bislang unbekannte Fahrer eines dunklen Kleinwagens streifte beim Vorbeifahren den Opel eines 75-Jährigen und ergriff anschließend die Flucht. Der Senior fuhr mit seinem Pkw in Richtung Stadtmitte und wartete verkehrsbedingt vor einer Baustelle, als der Beschuldigte ihm entgegenkam und gegen den wartenden Pkw stieß. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 2.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Nummer 06221/4569-0 in Verbindung zu setzen.

