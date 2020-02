BPOL NRW: Keine Glasflaschen, Getränkedosen und Pyrotechnik! - Bundespolizei erlässt Allgemeinverfügung zur Fußballbegegnung Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Mönchengladbach, Köln (ots)

Am Wochenende (Sonntag, den 9. Februar) kommt es zum Rheinderby Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln. Für diese brisante Spielpaarung trifft die Bundespolizei einige Vorkehrungen.

Da in der Vergangenheit Glasbehältnisse und Dosen als Wurfgeschosse durch gewaltbereite Fans eingesetzt und dadurch friedliche Fans, unbeteiligte Reisende und Polizisten verletzt wurden, hat die Bundespolizeidirektion Sankt Augustin eine Allgemeinverfügung erlassen. In dieser Verfügung ist für den 9. Februar in der Zeit von 08.00 Uhr bis 21.00 Uhr ein Mitführverbot von Glasflaschen, Glasbehältnissen, Getränkedosen sowie pyrotechnischen Gegenständen ausgesprochen worden.

Der Geltungsbereich umfasst die fahrplanmäßigen Zugverbindungen in beiden Fahrtrichtungen mit den folgenden Streckenführungen:

++Köln-Ehrenfeld - Rheydt Hauptbahnhof++

++Köln Hauptbahnhof - Neuss Hauptbahnhof++

++Köln Hauptbahnhof - Köln-Worringen++

++Köln Hauptbahnhof - Düsseldorf Hauptbahnhof++

++Kerpen-Horrem - Rommerskirchen++

++Köln Hauptbahnhof - Aachen Hauptbahnhof++

++Köln Hauptbahnhof - Düren++

++Aachen Hauptbahnhof - Düsseldorf Hauptbahnhof++

Die Allgemeinverfügung gilt ebenso für die zusätzlich eingesetzten Züge, während der An- und Abreise sowie für alle Bahnhöfe und Haltepunkte auf den oben genannten Strecken. Die Einhaltung des Verbotes wird durch Einsatzkräfte der Bundespolizei überwacht.

Die Bundespolizei bittet alle Reisende, sich auf mögliche Einschränkungen im Bahnverkehr einzustellen.

Die Allgemeinverfügung der Bundespolizei ist im Anhang wie auch auf der Internetseite der Bundespolizei unter www.bundespolizei.de hinterlegt.

Am Spieltag steht Ihnen unter der Rufnummer 0173 5678643 ein mobiles Presseteam zur Verfügung. Zudem werden auf dem Twitterkanal BPOL_NRW Informationen bereitgestellt.

