Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Innenstadt: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Mannheim/InnenstadtMannheim/Innenstadt (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen und hohem Sachschaden kam es am Dienstag gegen 17 Uhr in Mannheim. Eine 22-jährige VW-Fahrerin fuhr über die Kurt-Schumacher-Brücke in Richtung Luisenring, als sie die Fahrspur wechseln wollte und laut eigenen Angaben einen Schulterblick einleitete. Der vor ihr fahrende, 50-jährige Peugeot-Fahrer, musste zu diesem Zeitpunkt verkehrsbedingt bremsen, weshalb die 22-Jährige auf diesen auffuhr. Durch die Kollision entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro, verletzt wurde niemand. Der Peugeot musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Florian Orians

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell