Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Wolpertshausen: Verkehrsunfall

Eine 45-jährige VW-Fahrerin war am Mittwochabend gegen 18 Uhr auf der L1037 unterwegs. Beim Abbiegen nach links in die L2218 kollidierte die 45-Jährige mit einem 55-jährigen Audi-Fahrer, welcher bereits auf der L2218 fuhr. Durch den Verkehrsunfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6500 Euro.

Braunsbach: Auffahrunfall

Ein 34-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Donnerstagvormittag gegen 10:15 Uhr die A6 von Nürnberg in Richtung Mannheim. Auf Höhe der Anschlussstelle Schwäbisch Hall fuhr er aus Unachtsamkeit auf eine vor ihm fahrende 49-jährige VW-Fahrerin auf. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell