POL-AA: Ostalbkreis-Aalen:Corona-Shisha-Party aufgelöst

Aalen-Wasseralfingen: Corona-Shisha-Party aufgelöst

Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Spieselstraße beschwerten sich am Montagnachmittag über laute Musik und Personen in einer dortigen Wohnung. Es konnten dort neun Jugendliche im Alter zwischen 14 und 18 Jahren angetroffen werden. Versuche, sich durch Verstecken in Kleiderschränken oder der Toilette der drohenden Kontrolle zu entziehen, schlugen kläglich fehl. Die Jugendlichen hatten sich offensichtlich zur fröhlichen Zusammenkunft und Shisha-Party getroffen-drei Shishas wurden in der rauchgeschwängerten Wohnung festgestellt. Die Party wurde seitens der Polizisten aufgelöst, die Jugendlichen kamen den Anweisungen kooperativ und freundlich nach.

Der Appell der Polizei richtet sich heute insbesondere an unsere Jugendlichen. Solche Zusammenkünfte sind derzeit kein Spaß und werden teuer. Der Veranstalter der Party muss nun mit 500 Euro Geldbuße rechnen, seine Gäste mit je 150 Euro. Immer wieder werden Gruppen und Treffen Jugendlicher gemeldet. Allen sind die derzeitigen Einschränkungen bewusst und eine große Belastung. Doch gerade jetzt gilt es durchzuhalten, um die positive Entwicklung fortzuführen und die Fallzahlen vollends zu drücken. Letztlich gilt es die Eltern und Großeltern und uns alle zu schützen!

