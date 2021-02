Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verpuffung im Ölofen - Farbschmierereien - Sachbeschädigung - Waschbär löst Feuerwehreinsatz aus - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Sachbeschädigung

An einer Kindertagesstätte in der Urbanstraße wurde zwischen Dienstagabend, 19 Uhr und Mittwochmorgen, 07.40 Uhr, die Außenverglasung eines Balkonfensters durch mehrere Steinwürfe beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Hinweise auf den oder die Verursacher erbittet der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361 / 97690

Neuler: Frontladergabel entwendet

Aus einer Scheune zwischen Bronnen und Ebnat wurde zwischen dem 23.01. und dem 29.01.21 eine Frontladergabel im Wert von etwa 300 Euro entwendet. Hinweise auf den Diebstahl nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Farbschmierereien

Mit schwarzer, silberner, weißer und roter Farbe wurde ein Bushaltestellenhäuschen und ein Blumenübertopf im Bereich des Markplatzes sowie die Mauern der Unterführung am "Glockenkreisel", beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

In der Szekesfehervarer Straße wurde eine Hauswand der Grundschule mit schwarzer Farbe besprüht. Hier wird der Schaden auf etwa 500 Euro geschätzt.

Hinweise in beiden Fällen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Einfahren auf die Mutlanger Straße

Am Mittwoch um kurz nach 7 Uhr wollte ein 56-jähriger Ford-Fahrer über den Bordstein hinweg auf die Mutlanger Straße einfahren. Hierbei übersah er einen Audi eines 46-jährigen Fahrers, welcher auf der Mutlanger Straße in Richtung Schwäbisch Gmünd fuhr. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Oberkochen: Verpuffung im Ölofen

In einem Wohnhaus in der Mühlstraße kam es am heutigen Mittwoch gegen 11:30 Uhr zu einer Verpuffung in einem Ölofen. Hierdurch entstand eine starke Rußentwicklung. Die sechs Bewohner des Wohnhauses wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, welches sie nach einer durchgeführten Untersuchung am Nachmittag jedoch wieder verlassen konnten. Durch die Feuerwehr Oberkochen, die mit drei Fahrzeugen und 16 Wehrleuten vor Ort kamen, wurde die Wohnung gelüftet. Der entstandene Schaden wird auf etwa 3500 Euro geschätzt.

Hüttlingen: Waschbär löst Feuerwehreinsatz aus

Am Mittwoch gegen 08:30 Uhr wurde der Polizei und der Rettungsleitstelle im Bereich der Auffahrt zur B19, Anschlussstelle Hüttlingen, eine Katze auf einem Baum gemeldet, welcher dort seit längerer Zeit sitzen und nicht mehr herunterkommen würde. Die Feuerwehr Hüttlingen, die mit drei Fahrzeugen und 9 "Tierrettern" vor Ort kam, stellte fest, dass es sich nicht um eine Katze, sondern um einen Waschbären handelte. Der Waschbär konnte kurze Zeit darauf seine Freiheit wieder genießen und verschwand auf das offene Feld.

