POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht, Farbschmiererei

Ilshofen: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer befuhr am Sonntagmorgen gegen 08:15 Uhr die A6 in Richtung Heilbronn. Zwischen den Anschlussstellen Kirchberg und Ilshofen wechselte der bislang unbekannte BMW-Fahrer vom rechten Fahrstreifen auf den linken Fahrstreifen. Ein dahinterfahrender 28-jähriger Audi-Fahrer musste nach links ausweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Der BMW-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Verkehrspolizei Kirchberg/Jagst hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07904 94260 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Gaildorf: Gebäude beschmiert

Zwischen Sonntagabend 20 Uhr und Montagabend 20 Uhr beschmierte ein Vandale das Gebäude des Polizeipostens Gaildorf in der Kanzleistraße mit Farbe. Dadurch verursachte er einen Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Der Polizeiposten Gaildorf nimmt Hinweise zum Täter unter der Telefonnummer 07971 95090 entgegen.

