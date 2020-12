Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeuge nach Verkehrsunfall gesucht!

FriedelsheimFriedelsheim (ots)

Am 22.12.2020, um 09:20 Uhr ereignete sich auf der L527 zwischen Niederkirchen und Friedeslheim ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten PKW, einer schwer verletzten Person und einem Sachschaden von circa 20 000 Euro. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es während eines Überholvorganges zum Kontakt zwischen zwei PKW. In der Folge kam einer der Beteiligten von der Straße ab und überschlug sich. An der Unfallstelle bot ein bislang unbekannter Fahrer eines Kleintransporters seine Hilfe an und war womöglich Zeuge des Unfallgeschehens. Zeugen des Verkehrsunfalls oder der gesuchte Transporter Fahrer, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

