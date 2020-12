Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht in Leistadt

Bad DürkheimBad Dürkheim (ots)

Am 20.12.2020 kam es in der Hauptstraße in Bad Dürkheim - Leistadt zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein am rechten Fahrbahnrad, Höhe der Hausnummer 93, geparkter PKW der Marke BMW beschädigt wurde. Der bislang unbekannte Unfallverursacher streifte diesen PKW, vermutlich aufgrund zu geringen seitlichen Abstandes, wodurch Kotflügel und Außenspiegel beschädigt wurden. Hinweise zum Unfallverursacher bestehen derzeit nicht - sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322-9630 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim@polizei.rlp.de

C. Orth





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell