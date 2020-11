POL-ESW: Mehrere Wildunfälle im Werra-Meißner-Kreis

Polizei Eschwege

Um 05.00 Uhr kollidierte am Dienstagmorgen ein 51-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau mit einem Reh, als er auf der Landesstraße L 3238 zwischen Hessisch Lichtenau und Walburg unterwegs war. Am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 2000 Euro, das Reh überlebte den Aufprall nicht.

Mit einem Hirsch prallte ein 40-Jähriger aus Bad Soden-Salmünster zusammen. Der Mann war mit einem Klein-Lkw am Dienstagmorgen um 05.10 Uhr auf der Bundesstraße B 451 von Großalmerode in Richtung Trubenhausen unterwegs, als das Tier unvermittelt die Fahrbahn kreuzte. An dem Klein-Lkw entstand ein Schaden von 3500 Euro, das Tier verschwand nach dem Zusammenstoß in einem Waldstück.

Gegen 05.20 Uhr erfasste auf der Landesstraße L 3227 zwischen Friemen und Mäckelsdorf ein 58-jähriger Autofahrer aus Waldkappel ein Reh, welches nach dem Aufprall davonlief. An dem Pkw entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Durch einen Zusammenstoß mit einem Fuchs hat sich ein 23-jähriger Autofahrer aus Weißenborn an seinem Fahrzeug einen Frontschaden in ebenfalls noch unbekannter Höhe zugezogen. Der Unfall geschah am Dienstagmorgen gegen 06.15 Uhr auf der Bundesstraße B 7 kurz hinter Rittmanshausen in Fahrtrichtung Ifta. Der Fuchs verließ nach dem Zusammenprall die Unfallörtlichkeit.

Bereits Sonntagabend hatte gegen 21.15 Uhr ein 63-jähriger Autofahrer aus Waldkappel ein Reh erfasst, als er auf der Bundesstraße B 7 von Hessisch Lichtenau in Richtung Waldkappel unterwegs war. Das Reh verschwand nach der Kollision in der angrenzenden Feldgemarkung, am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 1000 Euro.

