Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Jungen Mann angefahren und geflüchtet

Bad DürkheimBad Dürkheim (ots)

Am 21.12.2020 gegen 16:00 Uhr überquerte der geschädigte 25-jährige Fußgänger die Fußgängerfurt am Amtsplatz bei grüner Lichtzeichenanlage. Zeitgleich bog der bislang unbekannte Unfallverursacher mit seinem PKW von der Weinstraße Süd aus Richtung Innenstadt kommend nach rechts in den Amtsplatz ein und streifte hierbei den Fußgänger, der dadurch zu Fall kam. Der Unfallverursacher entfernte sich danach von der Unfallstelle. Der Fußgänger wurde durch den Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht, wo eine Fraktur des Knies sowie ein Bänderriss diagnostiziert werden musste. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06322-9630 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu wenden.

