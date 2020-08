Polizei Bonn

POL-BN: Wohnungseinbruch in Bonn-Pennenfeld - Beobachteter Tatverdächtiger flüchtete vom Ort des Geschehens

Bonn (ots)

In den späteren Abendstunden des 11.08.2020 stieg ein noch unbekannter Täter in eine Erdgeschosswohnung auf der Albertus-Magnus-Straße in Bonn-Pennenfeld ein:

In dem Zeitraum zwischen 22:00 und 22:50 Uhr kletterte der Unbekannte nach den bisherigen Feststellungen durch ein zum Lüften geöffnetes Fenster in die Wohnung, während sich die Bewohner in einem anderen Raum aufhielten. Der Unbekannte entwendete unter anderem Bargeld in noch nicht abschließend festgestelltem Umfang. Als eine Bewohnerin durch Geräusche aufmerksam geworden war, schaute sie nach und erkannte einen Tatverdächtigen, der den Bereich fluchtartig über das Treppenhaus verließ. Die von der alarmierten Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Feststellung des Unbekannten, zu dem derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen:

ca. 170cm bis 180cm groß schwarze Haare / schwarzer Vollbart. trug zur Tatzeit ein rot/gelbes T-Shirt

Möglicherweise wurde die beobachtete Person bereits in den zurückliegenden Tagen im Bereich des Mehrfamilienhauses beobachtet.

Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

