Polizei Bonn

POL-BN: Bonner City: Ladendieb vorläufig festgenommen - 25-Jähriger kommt für weiteren Diebstahl in Frage

Bonn (ots)

In den frühen Abendstunden des 11.08.2020 wurde ein mutmaßlicher Ladendieb in einem Bekleidungsgeschäft auf der Remigiusstraße vorläufig festgenommen: Gegen 18:30 Uhr wurde der 25-Jährige von Zeugen dabei beobachtet, wie er drei hochwertige Herrenhemden in eine Tasche packte und den Kassenbereich des Geschäftes ohne Bezahlung passierte. Mitarbeiter sprachen den Mann an und alarmierten eine Streife der Wache GABI. Während der weiteren Maßnahmen auf der Wache meldeten sich Ladendetektive einer in der City gelegenen Parfümerie und zeigten einen Diebstahl vom 10.08.2020 an. Hierbei waren Parfüms im Wert von rund 300 Euro entwendet worden. Auf einem Überwachungsvideo hierzu war dann der gerade überprüfte Tatverdächtige zu erkennen.

Der 25-Jährige, der der Polizei auf dem Gebiet der Eigentumskriminalität und aufgrund von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz bekannt ist, wurde vorläufig festgenommen.

Ein Team der Kriminalwache übernahm die weitergehenden Ermittlungen zu den Fällen.

