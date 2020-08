Polizei Bonn

POL-BN: Alfter-Impekoven: Hochwertige Armbanduhr bei Wohnungseinbruch entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 08.08.2020, gegen 20:00 Uhr, und dem 10.08.2020, gegen 17:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter auf dem Ahrweg durch das gewaltsame Eintreten der Wohnungstüre Zugang in die Zimmer einer im Obergeschoss des Hauses gelegenen Wohnung. Die Unbekannten entwendeten nach den bisherigen Feststellungen eine Armbanduhr im Wert von mehreren tausend Euro und verließen den Tatort schließlich unerkannt. Nach der erfolgten Tatortaufnahme hat das zuständige KK 34 die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kriminalwache in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell