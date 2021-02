Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Winnenden-Schelmenholz: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen Montagnachmittag, 15 Uhr und Dienstagmorgen, 8 Uhr fuhr ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker gegen ein Garagentor in der Friedrich-Jakob-Heim-Straße und verursachte hierbei Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden am Tor zu kümmern. Hinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Fellbach: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Lkw-Fahrer beschädigte am Dienstag zwischen 14 Uhr und 14:30 Uhr einen in der Wilhelm-Pfitzer-Straße geparkten Audi und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegengenommen.

Backnang: Auffahrunfall

Ein 27-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Dienstagabend gegen 17:30 Uhr die Aspacher Straße. Dabei erkannte er zu spät, dass im Bereich der unteren Krähenbachkreuzung ein vor ihm fahrender 56-jähriger Peugeot-Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste. Der 27-Jährige fuhr auf diesen auf und schob den Peugeot auf einen davorstehenden VW eines 47-Jährigen. Beim Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro.

Kirchberg an der Murr: Verkehrsunfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch beim Ausparken die Hausfassade eines Wohnhauses in der Zaiselgasse. Dabei entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Backnang sucht nun unter der Telefonnummer 07191 9090 nach Zeugen, die Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher geben können.

Schorndorf: Alleinbeteiligt von Straße abgekommen

Ein 72-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Mittwochmorgen kurz nach 8:30 Uhr die Landesstraße 1150 aus Schorndorf kommend in Richtung Miedelsbach. Am Kreisverkehr L 1150 / An der Wieslauf kam er aufgrund zu hoher Geschwindigkeit auf die Mittelinsel des Kreisverkehrs und anschließend von der Fahrbahn ab. Dort schanzte der Pkw einen Acker hinunter und kam letztlich in diesem zum Stehen. Der Mann hatte Glück im Unglück - er erlitt beim Unfall nur leichte Verletzungen. Sein Pkw musste mit Totalschaden abgeschleppt werden, der Sachschaden beträgt rund 8000 Euro.

