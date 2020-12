POL-MG: Polizei sucht nach Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer Zeugen

Polizei Mönchengladbach

Mönchengladbach

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 9. Dezember, in Eicken auf der Heinz-Ditgens-Straße sucht die Polizei einen Unfallbeteiligten.

Ein 58-jähriger Fahrradfahrer befuhr an diesem Tag gegen 10 Uhr nach eigenen Angaben die Heinz-Ditgens-Straße aus Richtung Bergstraße in Richtung Sandkaule, als ihm in einer Rechtskurve, auf Höhe einer Bauminsel, ein schwarzer Audi mit Fließheck auf seiner Straßenseite entgegengekommen sei, sodass er nach links habe ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei sei er zu Fall gekommen. Der Autofahrer habe seine Fahrt zwar verzögert, dann aber doch fortgesetzt, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der verletzte Radfahrer musste im Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

