Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nach Verkehrsunfall mit Schaden und Flucht sucht die Polizei den Geschädigten

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit Sachschaden und Flucht sucht die Polizei Mönchengladbach einmal ausnahmsweise nicht den Verursacher, sondern den Geschädigten.

Ein Zeuge hatte am Montag, 14. Dezember, gegen 17.10 Uhr in Hardterbroich-Pesch an der Erzbergerstraße in unmittelbarer Nähe zur Einmündung der Johannesstraße beobachtet, wie ein Kleinwagen beim Rangieren mehrfach einen geparkten Pkw touchierte. Die Unfallverursacherin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, sie konnte aber dank eines Zeugenhinweises ermittelt werden. Der Fahrzeugführer des geparkten Pkw, der den Schaden an seinem Fahrzeug vor Ort möglicherweise gar nicht bemerkt hatte, verließ den Ort des Geschehens ebenfalls. Ihn sucht die Polizei nun. Es soll sich bei dem Fahrzeug, das auf der linken Seite einen Schaden aufweisen müsste, um einen dunklen Kombi handeln.

Die Polizei Mönchengladbach bittet den Geschädigten, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell