Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Ermittlungen der Polizei nach Straßenraub

Mönchengladbach (ots)

Nach einem Straßenraub am Montag, 14. Dezember, gegen 11.15 Uhr im Stadtteil Schrievers an der Bachstraße laufen die Ermittlungen der Polizei.

Ein 18-Jähriger war nach eigenen Angaben an der Haltestelle Dahlener Straße / Friedhof aus einem Linienbus ausgestiegen und dann an der Ecke Bachstraße / Morr von einem Unbekannten angesprochen worden, der am Fußweg zum Friedhof an einer Mauer lehnte. Der Unbekannte habe ihn erst nach Drogen gefragt, so der 18-Jährige. Als er mit Nein geantwortet habe, habe der Unbekannte ihn an der Jacke gepackt und ihn aufgefordert, die Taschen leer zu machen. Aufgrund der körperlichen Überlegenheit des Täters habe er der Aufforderung Folge geleistet, berichtete der 18-Jährige. Mit einem leeren Air-Pod-Case, einem aus einer Geldbörse entnommenen 20-Euro-Schein und einer Packung Zigaretten als Beute sei der Täter schließlich zu Fuß in Richtung Friedhof geflohen.

Das Opfer beschrieb den Täter so: männlich, etwa 19 bis 22 Jahre alt, circa 1,90 bis 1,95 Meter groß, kräftig gebaut, blonde, kurze Haare, osteuropäisches Erscheinungsbild, aber akzentfrei deutsch sprechend, bekleidet mit weißer Wellenstein-Jacke, schwarzer Cargo-Hose, weißen Nike-Air-Max-Schuhen und schwarzen Nike-Handschuhen. Der Unbekannte habe einen blauen "Ärzte-Mundschutz" getragen.

Eine Nahbereichsfahndung der alarmierten Polizei führte unmittelbar nach dem Geschehen nicht mehr auf die Spur des Täters.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

