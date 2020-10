Polizei Presse A 49

Polizei Presse A 49: Polizei zieht positive Tagesbilanz: Trotz zahlreicher Protestaktionen konnten die Rodungsarbeiten wie vorgesehen fortschreiten; allerdings wurden mehrere Einsatzfahrzeuge von Unbekannten beschädigt.

Giessen (ots)

(neu) Auch am Freitag, den 16.10.2020, konnten die Rodungsarbeiten wie geplant fortgeführt werden. Begleitet waren die Arbeiten abermals von Protestaktionen vieler Autobahngegner, weshalb die Polizei erneut mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort war. Wie bereits in den vergangenen Tagen, setzte die Polizei auch heute Ansprechpartner für die zahlreichen Medienvertreter ein, um eine umfassende Berichterstattung zu ermöglichen. Von vereinzelten Ausnahmen abgesehen, verhielt sich der Großteil der Protestierenden aus Sicht der Polizei auch heute friedlich und gewaltfrei. Gegen 8 Uhr am Morgen hatten diverse Aktivisten allerdings versucht, durch das Errichten von Blockaden das Vorwärtskommen der Arbeitsmaschinen zu verhindern. Durch Einsatz eines Sonderwagens der Polizei konnten die Hindernisse beseitigt werden, so dass die Arbeiten ohne größere Verzögerungen beginnen konnten. Etwa eine Stunde später wurde in der Heinrich-Schneider-Straße in Stadtallendorf ein Polizeifahrzeug auf der Beifahrerseite von bislang Unbekannten offensichtlich mit einem Gegenstand beschossen. Verletzt wurde hierbei zum Glück niemand. Die genauen Umstände des Vorfalles sind noch nicht geklärt, hierzu laufen die polizeilichen Ermittlungen. Eine weitere Gefahr für die eingesetzten Polizeifahrzeuge ging von sogenannten "Krähenfüßen" aus, die im Einsatzgebiet aufgefunden und sichergestellt wurden. Solche Krähenfüße wurden später in der Nähe von drei Personen aufgefunden, die dem Kreis der Aktivisten zugerechnet werden. Ob diese Personen für ein beschädigtes Polizeifahrzeug verantwortlich sind, wird nun in einem weiteren Ermittlungsverfahren geprüft.

Gegen 14 Uhr kam es zur Ingewahrsamnahme einer Person, die sich wiederholt einem zuvor von der Polizei ausgesprochenen Platzverweis widersetzte und mehrmals die Einsatzmaßnahmen zu stören versuchte. Hinweis an die Medienvertreter

Auch am Samstag, den 17.10.2020, werden mobile Presseteams der Polizei wieder für Sie zur Verfügung stehen, um Ihre Berichterstattung der Einsatzmaßnahmen zu ermöglichen. Bitte informieren Sie sich am Morgen über unsere Pressemeldung und über Twitter, wo die mobile Pressestelle anzutreffen ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0611-327663040



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizei Presse A 49, übermittelt durch news aktuell