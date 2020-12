Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 77-jähriger Frau die Handtasche gestohlen

Mönchengladbach

Einer 77-jährigen Frau ist am Montag, 14. Dezember, gegen 13.30 Uhr in einem Geschäft in Rheydt an der Stresemannstraße die Handtasche samt Geldbörse und Ausweispapieren gestohlen worden.

Die Geschädigte vermutet, Opfer eines Trickdiebstahls geworden zu sein. Sie hatte - in Erwartung einer bevorstehenden Anprobe von Schuhen - ihre schwarze Handtasche am Sitz abgestellt. Dann sei sie von einer Frau angesprochen worden - etwa 40 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß, bekleidet mit einer braunen Jacke, die blonden Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, nur sehr gebrochen deutsch sprechend. Diese Frau habe ihr zu verstehen gegeben, die Größe eines Paars Schuhe nicht zu wissen. Die Frau habe ihr einen Schuhkarton vorgehalten. Daraufhin habe sie ihr beim Öffnen des Kartons geholfen und ihr die Schuhgröße erläutert. Nach kurzer Zeit sei die Unbekannte dann gegangen. Die 77-Jährige vermutet, dass eine andere Frau - wahrscheinlich mit einer schwarzen Jacke bekleidet - den Moment der Ablenkung genutzt habe, um ihre Handtasche zu stehlen.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

