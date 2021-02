Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigungen, Verkehrsunfälle & Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung des PP Reutlingen

Rems-Murr-Kreis (ots)

Murrhardt: Vandalismus

Auf dem Schulgelände des Heinrich-von-Zügel-Gymnasiums in der Rudi-Gehring-Straße wurden zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen (29./30.01.2021) mehrere Mülleimer und eine Warnleuchte mutwillig von der Wand gerissen und beschädigt. Die Vandalen verursachten hierbei einen Schaden in Höhe von ca. 600 Euro. Sachdienliche Hinweise die zur Ermittlung der Täter beitragen könnten, nimmt die örtliche Polizei unter Tel. 07192/5313 entgegen.

Fellbach: Scheibe eingeworfen

Eine Fensterscheibe zu einer Turnhalle in der Esslinger Straße wurde in der Nacht zum Dienstag mutwillig beschädigt. Unbekannte hatten offenbar mit einem Stein die Scheibe eingeworfen, wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro entstand. Die Polizei Fellbach hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und nimmt Hinweise auf die Verursacher unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Welzheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Montag zwischen 11:45 Uhr und 12:15 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Lkw-Fahrer beim Abbiegen von der Falkenstraße in den Fasanenweg einen dortigen Jägerzaun und fuhr danach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden am Zaun zu kümmern. Hinweise auf den Lkw-Fahrer nimmt der Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegen.

Waiblingen: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer streifte am Dienstag im kurzen Zeitraum zwischen 11:40 Uhr und 12:20 Uhr den linken Außenspiegel eines in der Straße Am Stadtgraben geparkten BMW und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Murrhardt: Zeugen nach Unfall zwischen Pkw und Fahrrad gesucht

Eine 50 Jahre alte Fahrerin eines VW Golf befuhr am Dienstagmorgen gegen 6:45 Uhr die Landesstraße 1149 von Eisenschmiedmühle kommend in Richtung Kirchenkirnberg. Kurz vor der Einmündung zur L 1120 streifte sie eine am rechten Fahrbahnrand fahrende 49-jährige Pedelec-Fahrerin, welche daraufhin zu Fall kam. Die Radfahrerin zog sich beim Sturz leichte Verletzungen zu, sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Da bislang unklar ist, ob die Radfahrerin ihr Licht eingeschaltet hatte und ob sie eine Warnweste trug, werden dringend Zeugen gesucht, die die Frau auf ihrem Zweirad vor dem Unfall gesehen haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Murrhardt unter der Telefonnummer 07192 5313 in Verbindung zu setzen.

Frickenhausen (PP Reutlingen): Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 17-Jähriger

Die seit Samstagmittag vermisste 17-Jährige aus Frickenhausen hat sich am frühen Montagabend selbstständig in ein Stuttgarter Klinikum begeben, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Zur weiteren medizinischen Betreuung wurde die Jugendliche stationär aufgenommen.

Hinweis an die Redaktionen: Wir bitten, das zur Öffentlichkeitsfahndung bereitgestellte Lichtbild aus dem Geschäftsgang zu nehmen

Anbei die ursprüngliche Meldung vom 01.02.2021:

POL-AA: Polizeipräsidium Aalen: Vermisstenfahndung des PP Reutlingen - Person zuletzt in Winnenden gesichtet

Frickenhausen (ES): Vermisstenfahndung nach 17 Jahre alter Jugendlicher

Die Polizei sucht nach der 17 Jahre alten L.S., wohnhaft in Frickenhausen, die seit dem 30.01.2021 vermisst wird. Sie hat am diesem Tag gegen 12:00 Uhr die Wohnung eines Freundes in 71364 Winnenden mit unbekanntem Ziel verlassen. Umfangreiche Suchmaßnahmen, bei denen eine Vielzahl von Einsatzkräften aus mehreren Polizeipräsidien eingesetzt wurden, verliefen bislang ergebnislos. Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss in Betracht gezogen werden, dass sich L. S.in einer hilflosen Lage befinden könnte. Vermutlich bewegt sich die Jugendliche mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fort. L.S. ist circa 160 cm groß, von kräftiger Statur mit schulterlange Locken. Im Gegensatz zu den veröffentlichten Fahndungsfotos hat sie die Haare aktuell lila gefärbt. Zuletzt war sie bekleidet mit einer schwarzen Lederjacke, einem grauen Pullover, einer dunkelblauen Jeans und beigen Wildlederschuhen. Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zum Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 07022/92240 bei dem Polizeirevier Nürtingen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Hinweis an die Redaktionen: Ein Lichtbild des Vermissten wird per Email übersandt. Das Lichtbild ist nur zur Veröffentlichung im Zusammenhang mit dieser Fahndung freigegeben. Wir bitten nach späterer Fahndungserledigung, das Bild zu löschen/aus dem Geschäftsgang zu nehmen.

