Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Zeugen nach Verkehrsgefährdung gesucht

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Ein 43-jähriger Skoda-Fahrer befuhr am Dienstagmorgen gegen 06:30 Uhr die Tullauer Straße und wollte in die Steinbacher Straße einbiegen. Dabei kollidierte er mit einem 52-jährigen VW-Fahrer, welcher bereits auf der Steinbacher Straße unterwegs war. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro.

Schwäbisch Hall: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Sonntagabend gegen 19:30 Uhr War ein 26-jähriger Citroen-Fahrer auf der A6 in Richtung Heilbronn unterwegs. Beim Abfahren von der Autobahn an der Anschlussstelle Schwäbisch Hall, kam der Citroen-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrszeichen. Der 26-Jährige verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4000 Euro.

Vellberg: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Am Sonntag kurz nach 13:00 Uhr war eine Kolonne mit drei Fahrzeugen auf der Eschenauer Straße in Richtung Ortsstraße unterwegs. Von hinten näherte sich der Kolonne ein Smart, der die Fahrzeuge trotz der kurvigen Strecke und unübersichtlicher Straßenverlaufes überholte. Ein entgegenkommender PKW konnte letztlich einen Zusammenstoß mit dem Smart nur durch eine Vollbremsung verhindern.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen und eventuell durch den Smart gefährdete Verkehrsteilnehmer sich unter Telefon 0791 4000 zu melden.

