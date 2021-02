Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Kellerbrand - Gefährliche Sachbeschädigung - PKW zerkratzt - Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Eschach: Unfall beim Ausfahren aus dem Parkplatz

Am Montag um 17 Uhr wollte ein 58-jähriger VW-Fahrer aus einem Kundenparkplatz eines Supermarktes auf die Gögginger Straße ausfahren. Er erkannte einen PKW Toyota eines 40-jährigen Fahrers, welches gerade aus dem dortigen Kreisverkehr nach rechts auf die Gögginger Straße ausfuhr. Nachdem an diesem Fahrzeug der rechte Blinker gesetzt war, ging der VW-Lenker davon aus, dass der Toyota auf den Kundenparkplatz einfahren möchte und fuhr los. Hierbei kam es jedoch zur Kollision der beiden Fahrzeuge, da der Toyota-Lenker seinen Blinker lediglich wegen der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr gesetzt hatte. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfall in der Rektor-Klaus-Straße

Am Montag gegen 19 Uhr befuhr eine 27-jährige Frau mit ihrem Renault die Rektor-Klaus-Straße in Richtung Bahnhof. Auf Höhe des dortigen Amtsgerichtes wollte die Renault-Fahrerin an einem stehenden Fahrzeug vorbeifahren, wozu sie auf die Linksabbiegespur fuhr. Hierbei übersah sie einen Ford Fiesta eines 19-Jährigen, welches sich bereits auf der Linksabbiegespur eingeordnet hatte. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Großdeinbach: Unfall beim Überholen

Am Montag gegen 17 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit einem PKW VW die Kreisstraße 3268 von Großdeinbach in Richtung Schwäbisch Gmünd. Auf der Strecke wollte er ein vorausfahrendes Fahrzeug überholen. Während des Überholvorgangs kam der VW aufgrund Aquaplaning ins Schleudern und letztendlich neben der Fahrbahn zum Stehen. Hierbei entstand am PKW ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Die 25-jährige Beifahrerin im VW wurde leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Schwäbisch Gmünd: Parkendes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Am Montag zwischen 17 Uhr und 17.25 Uhr, wurde ein PKW Toyota, welcher auf dem Kundenparkplatz einer Arztpraxis in der Mörikestraße geparkt war, durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: 5000 Euro Schaden auf Kundenparkplatz

Am Montag gegen 13 Uhr wollte ein 29-jähriger Lenker eines VW Golf auf einem Kundenparkplatz eines Baumarktes in der Buchstraße rückwärts aus einer Parkbucht ausparken. Hierbei übersah dieser, dass zum gleichen Zeitpunkt eine 27-jährige Frau mit ihrem PKW Mazda vorbeifuhr, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Unterschneidheim: PKW zerkratzt

An einem PKW Seat, welcher zwischen dem 25.01. und dem 31.01.21 in der Wagnergasse geparkt war, wurden beide Türen auf der rechten Seite zerkratzt. Hierbei entstand erheblicher Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300 entgegen.

Bopfingen: Gefährliche Sachbeschädigung

Zwischen Samstagmorgen, 10 Uhr und Montagmorgen, 00:30 Uhr, wurde an einem PKW Ford, welcher in der Bahnhofstraße geparkt war, das Kabel des ABS-Sensors am hinteren linken Rad durchtrennt.

Personen die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Bopfingen unter der Rufnummer 07362 / 96020 in Verbindung zu setzen.

Ellwangen-Eigenzell: Kellerbrand

Am Montag um kurz nach 7 Uhr wurde ein Kellerbrand in der Straße Birklen gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass beim Vorbeigehen versehentlich ein Herd angestellt wurde und dadurch ein Plastikeimer auf dem Herd in Brand geriet. Der kleine Brand wurde durch die Feuerwehr Ellwangen schnell gelöscht. Es entstand lediglich ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Verletzt wurde niemand.

Aalen: Auffahrunfall

Am Montag befuhr eine 65-jährige Daimler-Lenkerin hinter einer 52-jährigen VW-Lenkerin gegen 12.15 Uhr die Friedhofstraße. Als die vorausfahrende Daimler-Lenkerin an der Kreuzung zur Bischof-Fischer-Straße ihre Geschwindigkeit verringerte, fuhr die VW-Lenkerin auf.

Aalen: Unfall im Kreisverkehr

Beim Einfahren in den Kreisverkehr der Bahnhofstraße von der Curfeßstraße kommend, übersah ein 65-jähriger Saab-Lenker am Montag gegen 16.15 Uhr eine bereits im Kreisverkehr fahrende 59-jährige Fahrradfahrerin, die durch die Kollision stürzte und sich leicht verletzte.

Wört: Griff ins Handschuhfach führte zu Unfall

Beim Einfahren auf die Rotwiesenstraße fuhr eine 68-jährige Toyota-Lenkerin am Montagnachmittag gegen 15.50 Uhr mit ihrem Pkw nach links, als sie kurz in ihr Handschuhfach griff. Der Pkw prallte auf zwei Randsteineinfassungen, wodurch er ausgehebelt wurde und nach ca. 10 Metern auf dem Dach zum Liegen kam. Die Pkw-Lenkerin wurde dabei leicht verletzt und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 2500 Euro, an der Steineinfassung entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

