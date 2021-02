Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Führungswechsel auf dem Polizeirevier Schorndorf

Aalen (ots)

Polizeirevier Schorndorf unter neuer Leitung - Hampl folgt kommissarisch auf Jatzko

Gleich zwei Personalveränderungen im Bereich der Leitung sind zum 01. Februar 2021 beim Polizeirevier Schorndorf zu vermelden.

Polizeioberrat Markus Jatzko trat heute seine neue Aufgabe beim Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration in Stuttgart an. Dort wird er zukünftig im Bereich Personal- und Organisationsmanagement tätig sein. Damit verabschiedet Herr Jatzko sich vom Polizeirevier Schorndorf, dessen Leitung er im November 2016 übernommen hatte.

Heute trat Dierk Hampl seinen Dienst als neuer Leiter der Führungsgruppe und damit stellvertretende Revierleiter in Schorndorf an. Bis zur Ausschreibung und Neubesetzung der nun vakanten Revierleiterstelle übernimmt der 56-jährige Erste Polizeihauptkommissar aus Berglen kommissarisch die Geschicke in der Grabenstraße.

Der verheiratete und passionierte Hobbygärtner aus Berglen, der Schwimmen ebenfalls zu seinen Hobbys zählt, hat seinen Polizeidienst im September 1989 angetreten. Nach der Ausbildung im mittleren Dienst und einer sechsmonatigen Dienstzeit bei der Bereitschaftspolizei in Göppingen, fand Dierk Hampl im September 1992 im Streifendienst des Polizeireviers Sindelfingen seine Aufgabe. Nach dem Studium an der Hochschule für Polizei von 1995-1997 folgten Stationen als Dienstgruppenleiter im Streifendienst beim Polizeirevier in Waiblingen sowie beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, wo er bis zuletzt als Leiter des Ermittlungsdienstes tätig war.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell