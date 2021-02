Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Farbschmiererei - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Sulzbach an der Murr: Unfall an Kreuzung - Zeugen gesucht

Ein 68-jähriger Golf-Fahrer befuhr am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr die Hallerstraße und wollte die Umgehungsstraße (L 1066) queren. Als er in die Kreuzung einfuhr, stieß er mit einer Passat-Fahrerin zusammen. Hierbei wurde die 24-jährige Autofahrerin leicht verletzt. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro. Unklar ist, wer von den beiden an der ampelgeregelten Kreuzung bei Rot in den Kreuzungsbereich eingefahren ist. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Backnang zur Klärung des Unfallhergangs unter Tel. 07191/9090 zu melden.

Waiblingen: Politisch motivierte Farbschmierereien am Finanzamt

Durch bisher unbekannte Täter wurde zwischen Freitagmittag und Montagmorgen die Außenfassade des Finanzamtes mit Farbe beschmiert. Aufgrund des angebrachten Schriftzuges ist davon auszugehen, dass die Täter dem politisch linken Milieu zuzuordnen sein dürften. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Aspach: Vorfahrtsunfall

4000 Euro Sachschaden an den Unfallautos ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen gegen 7 Uhr ereignete. Ein 44-jähriger Mercedes-Fahrer bog von der Straße Karlshof auf die L 1118 in Richtung Kleinaspach ein und stieß mit einem Pkw Opel zusammen, dessen Fahrer dem einbiegenden Auto nicht mehr ausweichen konnte. Die beiden Autofahrer blieben beim Unfall unverletzt.

Weissach im Tal: Auto übersehen

Eine 46-jährige Citroen-Fahrerin befuhr am Montagmorgen gegen 5.30 Uhr die Ebniseestraße. Sie übersah dort ein geparktes Auto und streifte dieses am linken hinteren Fahrzeugeck. Danach verlor die Autofahrerin die Kontrolle, schleuderte und prallte noch gegen ein weiteres geparktes Auto. Die Autofahrerin blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. An den drei Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25000 Euro.

