Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis:

Aalen (ots)

Ellwangen: Unfallflucht I

Im Industriegebiet Neunheim/Neunstadt wurde zwischen Donnerstagnachmittag und Montagmorgen von einem unbekannten Lkw-Lenker vermutlich beim Vorbeifahren mit einem herausragenden Teil der Auflieger einer Sattelzugmaschine beschädigt, der auf dem Parkstreifen der Max-Eyth-Straße abgestellt war. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro beziffert.

Tannhausen: Unfallflucht II

Vermutlich beim Wenden seines Fahrzeuges beschädigte ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker einen geparkten Pkw, der zwischen Samstagabend 19 Uhr und Sonntagvormittag 9 Uhr in einer Hofeinfahrt in der Thannhäuserstraße abgestellt war. Außerdem wurde dabei auch noch ein Stück der Garagenwand beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Rainau: Wildunfall

Mit einem Dachs kollidierte am Sonntagabend ein 64-jähriger Ford-Lenker, als er gegen 20 Uhr die K 3319 von Dalkingen in Richtung Ellwangen befuhr. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 2000 Euro.

Ellwangen: Sachbeschädigungen durch Vandalismus

In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte zwischen 1 Uhr und 5.40 Uhr auf dem Fußweg entlang der Jagst Richtung Burgstraße Wegweiser aus dem Boden gehoben, Bäume abgeknickt, ein Gartenzaun sowie ein Blumenkübel beschädigt und ein Schaden von ca. 300 Euro verursacht. Hinweise erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300

Schwäbisch Gmünd: Pkw gestreift

Beim Befahren der Schillerstraße in Richtung Rektor-Klaus-Straße streifte eine 68-jährige Fahrzeuglenkerin am Sonntag, gegen 12.30 Uhr aus Unachtsamkeit einen Pkw, der auf einem Parkplatz am Fahrbahnrand abgestellt war. 5000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte beim Befahren der Buchstraße in Richtung Hussenhofen zwischen Samstag 18 Uhr und Sonntag 13 Uhr einen am Fahrbahnrand abgestellten BMW und hinterließ einen Schaden von ca. 5000 Euro. Hinweise auf diese Unfallflucht nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Bartholomä: Diebstahl von Rückezange

Zwischen Freitagabend 20.30 Uhr und Samstagmorgen 6 Uhr wurde im Bereich Kitzinghof eine Rückezange entwendet, auf der die Aufschrift "Auer" mit gelber Farbe angebracht war. Die Zange hat einen Wert von ca. 1500 Euro. Hinweise hierzu bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580.

Aalen: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am Sonntag um 13:45 Uhr befuhr eine 35-jährige Frau mit ihrem PKW den Mantelhofer Weg in Richtung Robert-Bosch-Straße. Auf der Strecke warf plötzlich ein Spaziergänger seine Spazierstöcke direkt vor das Fahrzeug und sprang dann selbst auf die Fahrbahn. Die PKW-Fahrerin konnte einen Zusammenstoß mit dem 52-jährigen Fußgänger nur durch eine Ausweichbewegung nach links verhindern. Im weiteren Verlauf wurde die Autofahrerin noch mit dem ausgestreckten Mittelfinger beleidigt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 in Verbindung zu setzen.

Aalen: PKW verursachen Flurschaden - 19-Jähriger leistet Widerstand

Am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr wurde dem Polizeirevier Aalen mitgeteilt, das mehrere Fahrzeuge auf einem Feld hinter der Jurahalle gefahren sind und hierbei Flurschaden verursacht haben. Bei Eintreffen der Polizei hatte sich ein PKW auf dem Feld festgefahren.

Durch die Polizei konnte kurz darauf einer der Fahrer festgestellt und kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass ein 19-Jähriger Beteiligter vermutlich unter Alkoholeinfluss stand. Bei der Kontrolle durch die Beamten verhielt sich der junge Mann äußerst aggressiv und weigerte sich seine Personalien anzugeben. Nachdem er sich von der Örtlichkeit entfernen wollte, wurde er durch die Beamten vorläufig festgenommen. Hierbei leistete dieser erheblichen Widerstand, wodurch ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Bei der Durchsuchung des jungen Mannes konnte zudem in seiner Jackentasche Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Aufgrund der Alkoholbeeinflussung und des Auffindens von Betäubungsmittel wurde der 19-Jährige in ein Krankenhaus zur Blutentnahme gebracht. Auch im Krankenhaus leistete der junge Mann erheblichen Widerstand.

Aalen-Fachsenfeld: PKW auf dem Dach

Am Sonntag um kurz vor 22:15 Uhr wurde dem Polizeirevier Aalen mitgeteilt, dass in der Waiblinger Straße beim dortigen Schloss ein PKW Skoda auf dem Dach liegen würde. Durch die Polizisten konnte das verunfallte Fahrzeug aufgefunden werden, jedoch waren keine Personen vor Ort. Durch die Beamten konnte ein 22-Jähriger ermittelt werden, welcher vermutlich mit dem Fahrzeug alleinbeteiligt verunfallte. Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem jungen Mann Atemalkohol festgestellt werden, so dass eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt wurde.

