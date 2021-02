Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Container in Brand gesetzt, Mann in Polizeigewahrsam, Verkehrsunfälle & Streit im Wohnheim für Flüchtlinge

Aalen (ots)

Waiblingen-Neustadt: Container in Brand gesetzt

Gegen 19:30 Uhr bemerkten Passanten am Sonntagabend, dass der Altpapiercontainer nahe der Friedensschule in Brand gesetzt wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Neustadt kam vor Ort und konnte den Brand schnell löschen. Der Polizeiposten Hohenacker sucht dringend Zeugen und bittet unter der Telefonnummer 07151 82149 um Hinweise.

Backnang: 20-Jähriger in Polizeigewahrsam

In der Nacht zum Sonntag erschien ein 20-jähriger Mann mehrfach an der Wohnung seiner Mutter in einem Wohngebiet östlich der Sulzbacher Straße. Als der aggressive Mann seine Mutter mit der flachen Hand geschlagen hatte, verließ er ihre Wohnung zunächst wieder. Da er jedoch einige Zeit später wieder zurückkam, wurde er von der alarmierten Polizei in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Fellbach: Unfallflucht

In der Hofener Straße verursachte am Sonntag zwischen 10 Uhr und 13 Uhr ein unbekannter Autofahrer einen Unfall und flüchtete anschließend. Er war vom Fahrspurenverlauf abgekommen, hat deshalb einen dort stehenden VW Cadddy gestreift und einen Fremdschaden in Höhe von ca. 500 Euro verursacht. Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/5720 entgegen.

Rudersberg: Vorfahrt missachtet

Ein 20-jähriger Audi-Fahrer bog am Sonntag von der Hofstattstraße nach links in die Miedelsbacher Straße ein. Hierbei übersah er einen Pkw Mazda, der in Richtung Rudersberg gefahren ist. Beim Zusammenstoß blieb sowohl der Unfallverursacher, als auch die 48-jährige Mazda-Fahrerin unverletzt. Bei dem Unfall in Michelau am Sonntagmittag gegen 14.15 Uhr entstand an den Autos ein Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro.

Fellbach: Streitigkeiten im Wohnheim für Flüchtlinge

Am Samstagnachmittag wurde die Polizei zu einem andauernden Streit zwischen zwei Bewohnern hinzugerufen. Auslöser war, dass ein 26-jähriger Gambier nach einem verbalen Streit seinen 32-jährigen Kontrahenten in der gemeinsamen Küche mit Wasser übergoss. Anschließend habe der Gambier mit Fäusten sein Gegenüber geschlagen und auch mit einem Messer bedroht. Weil der Streit nach einigen Stunden seine Fortsetzung fand, wurde die Polizei hinzugerufen. Bei deren Eintreffen hatte sich jedoch der 26-jährige Aggressor bereits entfernt. Als kurz nach 15 Uhr die beiden wieder im Wohnheim aufeinandertrafen und der 32-Jährige erneut mit einem Messer bedroht worden war, konnte die alarmierte Polizei den 26-Jährigen im Nachgang in seinem Zimmer angetroffen werden. Die Messer wurden von der Polizei beschlagnahmt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

