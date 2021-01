Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Rems-Murr - Stand 10.00 Uhr: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Alfdorf - Vorfahrt missachtet Ein 75-jähriger Lenker eines Opels fuhr am 30.01.2021, gegen 13:05 Uhr, von der L1154 in die L1155 in Richtung Pfahlbronn ein und missachtet hierbei die Vorfahrt eines 26-jährigen Lkw-Lenkers, welcher in Richtung Alfdorf fuhr. Durch die Kollision der Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 5 000 Euro.

Spiegelberg - Unfall beim Überholen Ein 32-jähriger Lenker eines Skodas befuhr am 30.01.2021, gegen 18.40 Uhr, die L1117 in Richtung Kurzach. Auf Höhe der Einmündung in Richtung Warthof überholte er eine vor ihm fahrende 36-jährige Lenkerin eines BMW, welche jedoch im Begriff war in Richtung Warthof abzubiegen. Die Fahrzeuge kollidierten miteinander und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5 000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell