Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Stand 10.00 Uhr: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Auffahrunfall Westhausen Am Samstagmittag, gegen 13.00 Uhr, Befuhr ein 19-jähriger Toyota-Lenker die B290 in Richtung Aalen. An der Einmündung zur B 29 musste vor ihm eine 22-jährige Hyndai-Lenkerin verkehrsbedingt anhalten. Der 19-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf den Hyndai auf. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 3000 Euro.

Gegen Baum geprallt Ellwangen Eine 47-jährige VW-Lenkerin befuhr am Samstagnachmittag, gegen 14.55 Uhr, die Max-Eyth-Straße in Richtung L 1060. Sie hatte auf das Armaturenbrett ein zuvor erstandenes Dessert gestellt. Dieses rutschte herunter und fiel in den Fußraum. Die 47-jährige versuchte das Dessert aufzuheben und verlor dabei die Herrschaft über ihren VW. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Die 47-jährige blieb dabei unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von 8000 Euro.

Betrunken Unfall verursacht Gschwend Am frühen Samstagabend, gegen 19.35 Uhr, wollte ein 49-jähriger mit seinem VW rückwärts aus einem Parkplatz am Marktplatz ausparken. Dabei beschädigte er einen abgestellten Opel. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der 49-Jährige erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde durch die Polizei einbehalten. An den Fahrzeugen entstand sehr geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell