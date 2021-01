Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Stand 13:00 Uhr

Aalen (ots)

Mögglingen: Kaminbrand führte zum Feuerwehreinsatz

Am Freitag, gegen 16.22 Uhr, kam es zu einem Kaminbrand in einem Wohnhaus in der Lauterstraße. Glücklicherweise wurde das Wohnhaus nicht verraucht. Auch die Bewohner konnten rechtzeitig das Gebäude verlassen, so dass niemand verletzt wurde. Die Freiwillig Feuerwehr Mögglingen war mit 3 Fahrzeugen und 15 Mann im Einsatz. Ein Sachschaden ist nach derzeitigen Stand nicht entstanden.

Ellwangen: Nach Überholvorgang wieder eingeschert und Unfall verursacht

Am Freitag, gegen 14.55 Uhr, befuhr die 23-jährige Fahrerin eines VW Fox die B 290 von Westhausen kommend in Richtung Ellwangen. Vor ihr fuhr eine 33-jährige Mercedesfahrerin. Auf Höhe Schwabsberg führte die 23-jährige einen Überholvorgang durch und scherte im Anschluss wieder auf den rechten Fahrstreifen ein. Dabei streifte sie die 33-jährige Mercedesfahrerin. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3.000.- Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell