Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Stand 13:00 Uhr

Aalen (ots)

Crailsheim: Fußgängerin überquert die Straße und wird von Pkw erfasst

Am Samstag, gegen 07.10 Uhr, befuhr ein 47-jährige Fiat Ducato Fahrer die B 290 von der Stadtmitte kommend in stadtauswärtiger Richtung. Zur gleichen Zeit lief eine 72-jährige Fußgängerin auf dem Bürgersteig, von der Ludwigstraße kommend, in Richtung Ortsausgang. Plötzlich überquerte die 72-jährige Frau die Fahrbahn in Richtung Bonifatiuskirche. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit dem Fiat. Die 72-jährige Frau wurde dabei lebensgefährlich verletzt und kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Pkw Fiat Ducato entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

