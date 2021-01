Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Bopfingen - 58-Jähriger bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Aalen (ots)

Am Samstagabend, gegen 19.56 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 29 zwischen Bopfingen und Trochtelfingen. Ein 18-jähriger VW-Lenker war auf der B 29 in Richtung Trochtelfingen unterwegs. Hierbei fiel er mehrmals durch überhöhte Geschwindigkeit und Überholmanöver auf. In einer langen Linkskurve kam er dann mit überhöhter Geschwindigkeit leicht nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem er mehrere Verkehrszeichen beschädigt hatte, steuert er gegen und kam dabei nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Volvo eines 58-Jährigen frontal zusammen. Der 58-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 18-jährige Unfallverursacher wurde bei der Kollision schwer verletzt und musste in eine Klinik eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 4500 Euro. Neben der Polizei waren die Feuerwehr Bopfingen mit 5 Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften, sowie zwei Notärzte und zwei Rettungswagen im Einsatz. Während der Überholvorgänge vor dem Unfall fiel ein weißer Pkw auf, der ebenfalls an den Überholmanövern beteiligt war. Dieser Pkw war nicht mehr an der Unfallstelle anzutreffen. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise auf diesen Pkw abgeben können, sich bei der Polizei Ellwangen unter 07961/930-0 zu melden.

