Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Farbschmierereien - Beleidigungen und Corona-Verstöße bei Geburtstagsparty

Aalen (ots)

Lauchheim-Hülen: Parkenden PKW beschädigt und geflüchtet

Im Komturweg wurde am Samstag zwischen 13.30 Uhr und 18:30 Uhr, ein am Straßenrand geparkter grauer VW Golf beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1200 Euro zu kümmern. Hinweise erbittet der Polizeiposten Westhausen unter der Rufnummer 07363 / 919040

Abtsgmünd: Unfallflucht

Zwischen Donnerstagnachmittag, 16 Uhr und Freitagmittag, 14 Uhr, wurde in der unteren Gasse ein blauer VW Golf, welcher auf dem Parkplatz der Kirche stand, beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter der Rufnummer 07366 / 96660 entgegen.

Hüttlingen: Auto auf Kundenparkplatz geschädigt

Am Freitag zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr, parkte eine 29-Jährige ihren schwarzen BMW auf einem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Kocherstraße. Während dieser Zeit wurde der BMW durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361 / 97960 entgegen.

Abtsgmünd: Unfall beim Überholen

Am Montag um 06.15 Uhr befuhr ein 36-Jähriger mit seinem VW Transporter die B19 in Fahrtrichtung Abtsgmünd. Zwischen Wöllstein und der Abzweigung nach Richtung Pommertsweiler scherte der VW-Fahrer nach links aus um einen vor ihm fahrenden Lkw zu überholen. Hierbei achtete er nicht darauf, dass ein 56-jähriger Mercedes-Fahrer ebenfalls zum Überholen ausgeschert war und sich bereits auf gleicher Höhe mit dem VW befand. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Neuler: Vorfahrt missachtet

Am Montag gegen 7 Uhr befuhr ein 52-Jähriger mit seinem Daimler-Benz die K 3232 von Ebnat in Richtung Ramsenstrut. An der Kreuzung zur L1075 (Neuler/Bronnen) missachtete er die Vorfahrt eines auf der L1075 fahrenden VW eines 22-Jährigen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei der Mercedes im Grünstreifen und der VW auf der dortigen Verkehrsinsel zum Stehen kam. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall, bei welchem ein Schaden in Höhe etwa 23.000 Euro entstand, leicht verletzt. Sie mussten mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Schwäbisch Gmünd: Farbschmierereien

Im City-Center am Kalten Markt wurden zwischen Samstagnachmittag, 17 Uhr und Sonntagmorgen, 10 Uhr, die Türen der fünf Lastenaufzüge mit schwarzer, silberner und roter Farbe besprüht. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Hinweise auf die Verursacher erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580

Aalen: Beleidigungen und Corona-Verstöße bei Geburtstagsparty

Am Sonntag um 00:20 Uhr wurde das Polizeipräsidium Aalen über eine Party mit erheblicher Lärmbelästigung im Hangweg informiert. Schon beim Eintreffen an der genannten Adresse vernahmen die Beamten sehr laute Musik und Gesang von mehreren Personen. Nach mehrfachem Klopfen und Klingeln wurde die Wohnungstür geöffnet und Einlass gewährt. In der Wohnung trafen sie auf insgesamt sechs weibliche Personen, die sich teilweise in Schränken versteckten.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Damen im Alter zwischen 16 und 19 Jahren eine Geburtstagsparty feierten. Sie verhielten sich äußerst respektlos und beleidigten die Polizeibeamten fortwährend. Zudem versuchten sie die Beamten mit unflätigen und anzüglichen Bemerkungen zu provozieren. Während der gesamten Kontrolle wurden trotz mehrfacher Ermahnung die Abstände ständig unterschritten und die Polizisten teilweise zur Seite geschoben. Weiterhin wurden die Beamten immer wieder gefilmt und fotografiert.

Gegen sämtliche Partygäste wurden Anzeigen bezüglich Verstößen gegen die Corona-Verordnung gefertigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell