Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - In Wohnhaus eingebrochen

VelenVelen (ots)

Einbrecher sind am Mittwoch mit Gewalt in ein Wohnhaus in Ramsdorf eingedrungen. Um in das Gebäude am Beckhook hineinzukommen, hatten die Täter eine Fensterscheibe im rückwärtigen Bereich eingeschlagen. Ob die Unbekannten etwas mitgehen ließen, steht noch nicht fest. Die Tat ereignete sich zwischen 16.00 und 18.00 Uhr. Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

