Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Sachbeschädigungen an öffentlichen Anlagen

Stadtlohn

Ein eingeschlagenes Fenster, eine beschädigte Toilettenanlage und mehrere Schmierereien, darunter auch staatsfeindliche Symbole: Zu einer Reihe von Sachbeschädigungen ist es in Stadtlohn gekommen.

So warfen Unbekannte vermutlich mit einem Stein eine Fensterscheibe an der Begegnungsstätte "Haus Hakenfort" ein. Das betroffene Fenster liegt an der Rückseite des Hauses an der Dufkampstraße. Das Geschehen spielte sich in der Nacht zum Dienstag ab. Das gilt auch für die Farbschmierereien an der öffentlichen Toilette sowie an Altkleidercontainern an der Gartenstraße. Die Täter hinterließen unter anderem Hakenkreuze und andere Nazi-Kennzeichen - der Staatsschutz ist eingeschaltet.

Mutwillig beschädigt worden ist zudem das Innere der Toilette an der Gartenstraße: Die Täter beschädigten einen Spülkasten. Die Tatzeit liegt in diesem Fall jedoch schon einige Tage zurück - es dürfte nach ersten Erkenntnissen vor dem 15. Oktober dazu gekommen sein.

Die Kripo in Ahaus bittet in allen genannten Fällen unter Tel. (02561) 9260 um Hinweise, die zur Aufklärung der beschriebenen Taten beitragen können.

