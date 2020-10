Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden-Asbeck - Nach versuchtem Diebstahl geflüchtet

LegdenLegden (ots)

Ein Unbekannter hat sich in einem Gasthof in Legden-Asbeck an den Schubladen der Rezeption zu schaffen gemacht. Das Geschehen spielte sich am Mittwoch gegen 15.00 Uhr in einem Betrieb an der Heeker Straße ab. Als ein Zeuge den Täter dabei überraschte, ergriff der Mann die Flucht in Richtung Dorfmitte. Er war etwa 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,70 bis 1,75 Meter groß, schlank, hatte dunkle Haare, trug einen blauen Mund-Nase-Schutz und hatte ein südländisches Erscheinungsbild; bekleidet war der Flüchtige unter anderem mit einer grauen Jogginghose mit schwarzen Akzenten, einer schwarzen Strickmütze und schwarz-weißen Sneakern. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

