Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Weitere Autolenker gestohlen

AhausAhaus (ots)

In der Nacht zum Mittwoch ist es in Ahaus zu drei weiteren Diebstählen aus parkenden Wagen gekommen. Wie bei den bereits berichteten Taten hatten es die Unbekannten auch in diesen Fällen auf das technische Innenleben abgesehen. So entwendeten sie an der Straße "Am Kalkbruch" aus zwei dort stehenden BMW die Lenkräder, ebenso an der Mergelstraße aus einem Mercedes-Benz. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

