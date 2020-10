Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Öffentlichkeitsfahndung mit Bild

AhausAhaus (ots)

Mit dem Bild eines Tatverdächtigen geht die Polizei jetzt an die Öffentlichkeit. Dem zugrunde liegt ein dreister Diebstahl, zu dem es am Donnerstag, 18.06.2020, in einem Verbrauchermarkt in Ahaus gekommen war. Ein Unbekannter hielt sich gegen 18.30 Uhr in dem Geschäft an der Wessumer Straße auf. Der Mann griff in den Einkaufswagen eines anderen Kunden, den dieser nach dem Bezahlen versehentlich stehengelassen hatte. Der Täter nahm die darin zurückgelassene Ware an sich. Mit richterlichem Beschluss hat die Polizei jetzt ein Foto des Tatverdächtigen im landesweiten Fahndungsportal im Internet veröffentlicht. Es ist über nachstehenden Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/ahaus-diebstahl Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

