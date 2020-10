Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Ersatzteil-Diebe schlagen in einer Nacht fünf Mal zu

Ahaus (ots)

Lenkräder und Navigationssysteme - vor allem darauf hatten es unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch in gleich fünf Fällen in Ahaus offensichtlich abgesehen:

- Am Bolderkamp machten sich die Täter mit Gewalt an einem Pkw der Marke BMW zu schaffen. Sie brachen das Fahrzeug auf und bauten das Lenkrad und das Navigationsgerät aus.

- Ebenfalls am Bolderkamp verschafften sich die Täter Zugang zu einem Mercedes-Benz. Die Beute in diesem Fall: Teile der Mittelkonsole und das Navigationsgerät.

- Eine weitere Tat spielte sich am Muschelweg in Wüllen ab. Dort entwendeten die Unbekannten Airbags und Navigationsgerät aus einem BMW.

- An der Kreidestraße in Wüllen machten sie sich gewaltsam an einem Mercedes-Benz zu schaffen. Die Beute dort: das Lenkrad und das Navigationsgerät.

- Die fünfte derartige Tat in dieser Nacht spielte sich ebenfalls an der Kreidestraße in Wüllen ab. Dort gingen die Unbekannten einen weiteren Mercedes-Benz an. Sie entwendeten das Lenkrad sowie Bargeld, das im Auto gelegen hatte.

Die Polizei fragt: Wer hat in der betreffenden Nacht in den genannten Straßen Beobachtungen gemacht, die mit den beschriebenen Taten in einem Zusammenhang stehen könnten? Zeugen sollten sich mit ihren Hinweisen an das Kriminalkommissariat in Ahaus wenden unter Tel. (02561) 9260.

