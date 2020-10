Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Pedelecs entwendet

GescherGescher (ots)

Diebe haben in der Nacht zum Mittwoch in Gescher zwei Pedelecs entwendet. Die beiden Zweiräder im Gesamtwert von circa 5.300 Euro hatten in einer Fahrradhütte auf dem Grundstück eines Wohnhauses an der Straße Ebbingshof gestanden. Bei der Beute handelt es sich um ein graues Pedelec der Marke Koga Miyata und ein schwarzes Pedelec des Herstellers Raleigh. Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

