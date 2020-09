Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Fahrzeuglenker verliert das Bewusstsein und verursacht Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Löffingen;]

Am 10.092020, gg. 17:45 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann mit seinem Pkw die B31 vom Donaueschingen kommend in Richtung Freiburg. Im Bereich der Tankanlage Löffingen bemerkte der Fahrzeuglenker, dass er drohte das Bewusstsein zu verlieren. Daraufhin lenkte er seinen Pkw auf das Tankstellengelände, wo es dann zur leichten Kollision mit einer Zapfsäule kam. Der Fahrzeuglenker wurde durch das DRK in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Der entstandene Sachschaden an der Zapfsäule beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Am Pkw entstand ebenfalls erheblicher Sachschaden.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

