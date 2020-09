Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Freiburg (ots)

Ihringen - Am 10. September 2020 befuhr gegen 18 Uhr ein Mountainbikefahrer den Weg zum Gierstein bei der Lenzenbergstraße in Ihringen. Dort kollidierte er mit einem von mindestens zehn über den Weg gelegten Holzpfählen und kam zu Fall, wodurch er sich Verletzungen an den Armen und Beinen zuzog. Wie die Polizei feststellte, lagen auf einer Strecke von etwa einem Kilometer diese Holzpfähle in unterschiedlichen Abständen - offensichtlich als Hindernis für Radfahrer - quer über den Weg. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Breisach unter der Rufnummer 07667 91170 in Verbindung zu setzen.

