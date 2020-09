Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Unfallbeteiligter Traktor gesucht - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 10.09.2020, gegen 18.30 Uhr, kam es auf der K6320 zu einem Verkehrsunfall. Ein Seat-Fahrer fuhr von Efringen-Kirchen in Richtung Blansingen. Auf der Strecke überholte er nach eigenen Angaben einen Traktor und streifte diesen mit seiner rechten Fahrzeugseite. Da er keine Möglichkeit sah, seinen Seat sofort anzuhalten, fuhr er etwas weiter und verständigte die Polizei. Der Traktor konnte jedoch nicht mehr angetroffen werden und dessen Fahrer meldete sich bislang nicht bei der Polizei. Ob an dem Traktor ein Schaden entstanden ist, ist nicht bekannt. Deshalb sucht das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, den Traktor-Fahrer. Der Traktor soll weiß-grau mit grüner Fahrerkabine gewesen sein.

