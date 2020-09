Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Haslach: Reifendieb dank schneller Meldung durch Zeugin auf frischer Tat festgenommen

Freiburg (ots)

Am frühen Morgen des heutigen Freitag, 11.09.2020, wurde durch eine aufmerksame Zeugin kurz nach 5 Uhr morgens mitgeteilt, dass sich augenscheinlich jemand an den Reifen eines Autos eines Gebrauchtwagenhändlers in der Bettackerstraße zu schaffen macht.

Streifen des Polizeireivers Freiburg-Süd fuhren beschleunigt die Örtlichkeit an. An einem Pkw waren vier Reifen abmontiert und in einen am Tatort geparkten Pkw gleicher Marke geladen worden. Beim Erkennen der Polizei ergriff der Tatverdächtige jedoch sofort zu Fuß die Flucht.

Nach kurzer Verfolgung konnte er durch einen Beamten des Polizeireviers Freiburg-Süd noch vor Ort festgenommen werden. Es handelt sich um einen 51jährigen Mann spanischer Staatsangehörigkeit, der bislang nicht einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten ist.

Dank der schnellen Reaktion der Zeugin konnte der finale Diebstahl der Reifen verhindert werden.

